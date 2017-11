Malcolm Wilson nimetas järgmise hooaja musta hobuse

M-Spordi rallimeeskonna boss Malcolm Wilson usub, et tema tiimis jätkav waleslane Elfyn Evans on järgmisel aastal üllatusvõimeline ning valmis MM-tiitli heitlusse sekkuma.

Wilsoni arvates on maailmameister Sebastien Ogier endiselt tiitlipretendent number üks, kuid Evans on uue hooaja must hobune.

"Ma tõesti usun, et Evansi selle hooaja arengut arvestades võib teda tiitlinõudlejaks lugeda. Sebastien on jätkuvalt favoriit, kuid tiitlijaht tuleb pingelisem kui kunagi varem," rääkis Wilson Motorsport Newsile.

Wilson lisas, et Ogier`ga samas tiimis jätkamine tuleb Evansile kindlasti kasuks. "Seb tõstab kõigi teiste taset - oleme seda tänavu näinud nii Elfyni kui Oti [Tänak] puhul ning ma olen veendunud, et me näeme seda järgmisel aastal Elfyni puhul uuesti."

Tänavu sai Evans ühe võidu (Suurbritannias), kolm poodiumikohta ja kokkuvõttes viienda koha.

"Pärast nii fantastilist hooaega meie meeskonna jaoks on suurepärane, et jätkan M-Spordis. Oleme valmis järgmist sammu astuma ja ma ootan järgmist aastat juba suure põnevusega," sõnas 28-aastane Evans. "Meeskond teeb kindlasti hooaja eel kõvasti tööd, et kohe esimeseks ralliks suurepärases hoos olla."