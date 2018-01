Malcolm Wilson meenutas liigutavat hetke: need 20 minutid olid eelmise aasta ilusaimad!

M-Spordi tiimiboss Malcolm Wilson andis väljaandele Times and Star pika usutluse, kus tunnistas, et üks paarikümneminutiline periood jäi talle eelmisest aastast eriliselt meelde.

M-Sport võitis koos Sébastien Ogier', Ott Tänaku ja Elfyn Evansiga mullu sisuliselt kõik, mis võimalik oli - Ogier võitis sõitjate MM-tiitli, tiim aga võitis konstruktorite karika.

"Ei ole mingit küsimustki, et see oli M-Spordi 20-aastase ajaloo kõige edukam hooaeg," sõnas Wilson.

Erilise härdusega meenutas inglane hetki Walesi ralli viimasel katsel. "Need 20 minutit punktikatse ajal on midagi, mida ma kunagi ei unusta," meenutab Wilson. "Kõigepealt jõudis Ott finišisse ning kindlustas meile võistkondliku MM-tiitli. Siis ületas finišijoone Sébastien ja saime ka sõitjate tiitli. Lõpuks finišeeris kõige krooniks Elfyn, kes võitis meie koduetapil oma esimese MM-ralli."

"Asjad ei oleks sel hetkel saanud paremad olla! See oli tõesti kolmikvõit, moment, mis jääb meiega väga pikaks ajaks."

Lisaks sellele nimetas Wilson ka uue hooaja musta hobuse. "Arvan, et Sébastien alustab hooaega favoriidina, kuid võitlus saab olema tihedam kui eales varem. Samal ajal on ka Elfynil võimalused teravas tipus kaasa löömiseks. Elfynit võib nimetada uue hooaja MM-sarja mustaks hobuseks - ma tõesti arvan, et ta võib tiitliheitluses kaasa lüüa. Soovitan tema peale väikese panuse teha!"