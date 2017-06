Malcolm Wilson: ma pole kordagi kaotanud Ott Tänakusse usku

M-Spordi rallimeeskonna juht Malcolm Wilson sõnas Ott Tänaku triumfi järel Sardiinia rallil, et tema on kogu aeg uskunud, et eestlased jõuavad MM-sarjas poodiumi kõrgeimale astmele.

"Oleme paljudele sõitjatele pakkunud nende esimese rallivõidu ja Ott on seda pikka aega jahtinud," teatas Wilson. "Oti karjäär on käinud üles ja alla, aga ma ei ole kunagi kaotanud temasse usku. Teadsin, et tal on see kiirus olemas, et võita."

Wilsoni sõnul on eestlasele suureks toeks olnud ka neljakordne maailmameister Sebastien Ogier, kes meeskonnaga hooaja eel liitus. "Nii Ott kui Elfyn (Evans) on temalt (Ogier) palju õppinud. Oluline pole vaid kiirus, vaid kogu professionaalsus. Sebastien on tervele tiimile uue hingamise andnud," kiitis Wilson.