Malcolm Wilson: M-Sport on millegi uskumatu lävel

M-Spordi rallimeeskonna boss Malcolm Wilson tunnistas sel nädalal toimuva Walesi ralli eel, et meeskond on võistkondliku tiitli sisulise kindlustamisega jõudnud ühtlasi üsnagi uskumatu saavutuse lävele.

M-Sporti lahutab tänavusest võistkondlikust MM-tiitlist ainult 4 punkti. Seega saavad nad tiitli Walesis kätte, kui meeskonna kolmest piloodist üks jõuab pühapäeval finišisse. Traditsiooniliselt on M-Spordi eest rajale minemas Sebastien Ogier, Ott Tänak ja Elfyn Evans.

“Kõik meie kolm sõitjat on tõestanud, et nad on võimelised Walesis hästi sõitma. Seetõttu olen kindel, et kõik kolm on valmis välja sõitma maksimaalselt hea tulemuse. Kõike võib aga juhtuda ning seetõttu peame olema alati valvsad,“ sõnas Wilson M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

“Raske on leida aga sõnu olukorrale, milles praegu oleme. Oleme suure saavutuse lävel,“ lisas Wilson.

Sel hooajal on MM-sarjas kaasa löömas neli tiimi. Kui Hyundai, Toyota ja Citroen on tehasetiimid, siis M-Sport on eratiim, kes ajab läbi Fordi toeta.

“Kui hakkasime seda autot ehitama, siis teadsin, et meil on olemas inimesed, kes suudavad kokku panna võiduvõimelise auto. Lootsime, et suudame jõuda sellisesse positsiooni,“ märkis Wilson.