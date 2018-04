Malcolm Wilson: Korsika ralli oli šokeeriv!

M-Spordi rallimeeskonna juht Malcolm Wilson kasutas Korsika rallil kindla võidu võtnud Sebastien Ogier` kohta ülivõrdeid ning nimetas prantslase esitust "šokeerivalt" heaks.

"See oli fantastiline nädalavahetus meie jaoks ning järjekordne supersooritus Sébastieni ja Julieni jaoks. Mehhikos saime kaasa elada nende kõigi aegade ühele paremale võistlusele ning nüüd näha, et nad kordavad seda Korsika asfaldil - võite ette kujutada, mida see meeskonna jaoks tähendab!" kiitis Wilson viiekordset maailmameistrit Ogieri ja tema kaardilugejat Julien Ingrassiat.

"Kui reedel hakkasid vaheajad tulema, olime päris šokeeritud, nähes, et oleme nii tugevad. Avapäeva suure eduga kaasneb ülejäänud nädalavahetuseks paras surve, kuid Sébastien ja Julien ei vääratanud," lisas tiimijuht.

Üldarvestuses viienda koha saanud Elfyn Evansi esitusega jäi Wilson samuti rahule, sest waleslane pidi sõitma oma tavapärase kaardilugeja Daniel Barrittita, kes sai Mehhiko rallil vigastada.