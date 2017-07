Malcolm Wilson: keegi pidi selle pinge all eksima, kahjuks oli see Ott

M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson kiitis hoolimata väljasõidust Ott Tänakut Poola rallil näidatud kiiruse eest.

"Sa pead olema kiire, kui tahad võita. Plaan oli sõita võidu peale. Kahjuks said need keerulised olud Otile saatuslikuks," nentis Wilson intervjuus ETV-le.

"Ta on olnud fantastiline ja näidanud suurepärast sõitu alates Sardiinia rallist. Ralli algusest saadik käis tihe võitlus ning mõlemad (Tänak ja Thierry Neuville - toim) on olnud suure pinge all. Keegi pidi lõpuks vea tegema ning kahjuks osutus selleks Ott."

Eelmisel aastal sõitis Tänak Poolas eelviimasel katsel kivi otsa ja kaotas esikohaheitluse Andreas Mikkelsenile. Wilson ei tahtnud tänavust katkestamist mullu juhtunuga võrrelda.

"Eelmine aasta oli ebaõnn, seekord tegi ta sõiduvea. Sellest hoolimata lahkub ta siit teadmisega, et võib ka järele jäänud rallidel võidu eest heidelda."