Malcolm Wilson avaldas oma suurima hirmu viimaste MM-etappide eel

M-Spordi esinumber Ogier kaotab Walesi etapi võitmise järel MM-sarja üldliidrile Thierry Neuville`ile seitsme punktiga. Sõita on jäänud veel kaks etappi - Kataloonias ja Austraalias.

"Minu suurim hirm on, et me veame teda (Ogieri) alt sellega, et meie tehnika ei pea vastu," sõnas Wilson.

"Meil oli viimati Elfyni (Evans) masina mootoriga mingi viga, mida pole varem olnud. See polnud kallis rike, kuid see paneb sind mõtlema, mida kõike võib juhtuda."

"Peame viimaseks kaheks etapiks Sebile ja Julienile (Ingrassia) garanteerima usaldusväärse masina," lisas Wilson.

Toyota sõitja Ott Tänak kaotab viimaste etappide eel Neuville`ile 21 ja Ogier`le 14 punktiga.