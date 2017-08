Malcolm Wilson avaldas, keda ta tahab tuleva hooajal M-Spordis näha

M-Spordi rallimeeskonna boss Malcolm Wilson võeti Saksamaal ralliraadio poolt pihtide vahele ning britilt uuriti, keda ta sooviks tuleval hooajal oma meeskonnas näha.

Sel aastal koguvad M-Spordi jaoks punkte neljakordne maailmameister Sebastien Ogier, Ott Tänak ning Elfyn Evans. Wilsoni sõnul on tema suureks sihiks hoida kõik kolm meest ka tulevaks hooajaks enda juures.

Kõige rohkem on seni spekuleeritud Ogier'i lahkumise osas. Prantslast on seni paari pandud Citroeni meeskonnaga. Samal ajal koputatakse hoogsalt ka Tänaku uksele ning kõige rohkem tunneb eestlase vastu huvi Toyota.

Wilson sõnas ralliraadiole, et nii Tänak kui ka Evans on selle hooaja heade tulemustega äratanud teiste tiimide huvi. “Mõlemad on teinud hea hooaja ja ei ole midagi imestada, et teised tiimid tunnevad nende vastu huvi,“ tunnistas Wilson.

Nii tõdeski Wilson, et tehasetiimidel on võrreldes temaga kasutada tunduvalt suurem rahakott, kuid ta teeb kõik endast oleneva, et nii Ogier, Tänak kui ka Evans enda juures hoida.

Samas andis ta mõista, et kui nii ei peaks minema, siis on tal olemas juba ka varuplaanid. Kui oleks vaja kogenud meestele asendust, siis vaataks Wilson eelkõige soomlase Teemu Sunineni poole, kes saavutas viimati Soome rallil 4. ja enne seda Poolas 6. koha. Wilsoni kiituse teenis ära ka 16-aastane tulevikutalent Kalle Rovanperä.