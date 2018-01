Mäkineni päeva kokkuvõte: Tänak tegi imelise esituse, tulevik paistab helge

Toyota rallimeeskonna boss Tommi Mäkinen rääkis reedese võistluspäeva kokkuvõtteks, et meeskonna jaoks oli tegemist positiivse päevaga. Kui Ott Tänak hoiab kokkuvõttes teist, siis Esapekka Lappi neljandat ja Jari-Matti Latvala viiendat kohta.

“Oli väga positiivne päev. Oti poolt oli imeline esitus. Oleme väga üllatunud, mida ta on juba suutnud ja kui kiiresti ta on autoga harjunud,“ sõnas Mäkinen. “Temaga seoses paistab tulevik helge.“

“Olen kindel, et ta on laupäeval kiire, kuna nüüd on tal autoga juba rohkem kogemusi. Tundub, et meie meeskond on väga tugev,“ lisas ta.

“Esapekka stardipositsioon ei olnud parim, kuid ta suutis ikka näidata head kiirust. Jari-Matti suutis päeva käigus oma seisu parandada. Meid ootab veel kaks päeva ees, kuid usun, et kõik saab olema hästi,“ sõnas Mäkinen kaasmaalaste kohta.