Mäkinen võttis pinged maha: Tänak endale kolmandat tiimikaaslast ei saa

Toyota rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen kommenteeris kuuldusi, nagu istuks nende neljandasse autosse tänavu mõnel üksikul etapil rahakas Katari piloot Nasser Al-Attiyah.

"Seda ei juhtu. Tundub, et seda projekti ei tule," ütles Mäkinen Ilta-Sanomatele, öeldes, et neljandat autot nad ilmselt sel aastal WRC sarjas välja ei pane, kuid lõplikult välistada seda ei saa.

"Kui ausalt rääkida, siis ma loodan, et me ei pea ühelgi etapil nelja autot välja panema, aga see on võimalik. Ma ei usu, et me meie põhiprojekti mingilgi moel häirima hakkame. Keskendume meistrivõistlustele. Me pole veel midagi kaotanud. Keskendume põhilisele."

Ralli MM jätkub järgmisel nädalal Argentina etapiga. Toyota hoiab tiimide arvestuses kolmandat kohta, jäädes liidrist Hyundaist maha vaid 18 punktiga. Pilootidest on Ott Tänak kolmas, Esapekka Lappi kuues ja Jari-Matti Latvala seitsmes.