Mäkinen vihjas: Latvala või Meeke'i jaoks võib järgmine hooaeg jääda Toyotas viimaseks

Värskelt 18-aastaseks saanud Rovanperä on ennast WRC2 sarjas heast küljest näidanud ning kõikide WRC tiimide pilgud enda poole pöörama pannud. Uueks hooajaks on tal aga endiselt kehtiv leping Škodaga, mistõttu oodatakse soomlast WRC-sarja alates 2020. aastast.

Toyota sõlmis küll värskelt lepingupikenduse Jari-Matti Latvalaga ning tõi tiimi Kris Meeke'i, kuid Mäkineni sõnul hoitakse Rovanperäl tõsiselt silma peal.

"Sellest olukorrast on pisut keeruline rääkida. Tal on küll Škodaga leping, aga ta on sõitja, keda tahaksid endale kõik WRC tiimid," rääkis Mäkinen. "Ta on tulevikumees ning toob kindlasti sarjale uusi fänne juurde, ta on selles mõttes väga hea uue põlvkonna talent."

Mäkineni sõnadest võib järeldada, et 2020. aastaks on Rovanperä jaoks Toyota uks lahti. "Muidugi jälgime tema olukorda, meil on kõigele lisaks ju ka pikemad plaanid. Eks näis, mis saab."

Mäkinen tõdes Walesi rallil ka vestluses Delfi ja Eesti Päevalehega, et on Rovanperäst tõsiselt huvitatud: „Muidugi tahan ma Rovanperät Toyotasse saada, ta on uue põlvkonna staar, toob ehk rohkem noori ralli juurde. Ja tema kiirus... Sain just sõbralt sõnumi, kus ta teatas, et Walesi teedel on vaid kaks sõidumeest – Ott ja Kalle.”

Sealjuures vihjas Mäkinen, et Rovanperä tulek tähendaks kas Latvala või Meeke'i jaoks Toyotast lahkumist - tiitlipretendendist Ott Tänakust vaevalt et niisama loobutaks. "Meil on võimalus vastavalt olukorrale käituda, aga me ei too endale rohkem kui kolm sõitjat - tahame, et kõik saaksid kaasa teha täishooaja."