Mäkinen: valmistume juba Türgi ralli jaoks

Alles eile lõppes Saksamaa MM-ralli, kuid Mäkinen valmistub juba järgmiseks ralliks.

"Me mõtleme juba Türgi ralli peale ning oleme teinud ettevalmistusi selleks, et kohaneda palava ilmaga," sõnas Mäkinen portaalile WRC.com.

Mehhikos oli kuumade ilmade tõttu Toyota masinatel probleeme mootori ülekuumenemisega. "Tahame vältida probleeme, mis esinesid Mehhiko ralli ajal. Loodetavasti saame Türgi ralli ajaks probleemid lahendatud."

Mäkinen kommenteeris veel ka Jari-Matti Latvalat, kes alustas Saksamaa ralli viimast võistluspäeva kolmandalt kohalt, kuid pidi katkestama käigukasti probleemide tõttu. "Me tunneme väga kaasa Latvalale. Ebaõnn on teda tabanud liiga palju. Loodame, et see varsti lõppeb."

Autoralli MM-sari jätkub Türgi ralliga, mis toimub 13.-16. septembrini.