Mäkinen: väga paljulubav, et Tänak oli kohe esimesel kruusarallil nii kiire

Toyota rallitiimi boss Tommi Mäkinen jäi vaatamata Mehhiko rallil meeskonda tabanud tagasilöökidele optimistlikuks.

Toyota meeskonna nädalavahetus on olnud tõeliselt õnnetu: Esapekka Lappi tegi reedel avarii, Jari-Matti Latvala autol oli tõsine probleem generaatoriga, mis sundis ka teda katkestama, ning laupäevasel avakatsel ütles üles Ott Tänaku masina turbo-süsteem.

"Mehhiko ralli on meie meeskonna jaoks väga nõudlik olnud," tunnistas Mäkinen Toyota pressiteenistuse vahendusel. "See, mis Otiga täna (laupäeval - toim) hommikul juhtus, oli kõigi jaoks väga suur pettumus. Ta oli väga heal positsioonil ja võitles ralli võidu eest. Peame sellest lihtsalt õppima ja edasi liikuma."

Mäkineni jaoks valmistas kõige enam rõõmu, et Tänak suutis kohe esimesel kruusarallil uue masinaga niivõrd kiire olla. "Oti esitusest on võimalik väga palju positiivset kaasa võtta. Kindlasti on tal veel palju arenemisruumi, kuid fakt on, et ta oli esimesel kruusarallil väga kiire. See on tulevikku silmas pidades väga paljulubav," märkis Mäkinen.

Tänak tuleb täna rajale tagasi ja loodab MM-punkte teenida viimaselt kiiruskatselt ehk punktikatselt. "Kindlasti valmistume selleks väga hoolega. Mehaanikud panevad juba praegu autole mitmeid uusi osi peale, et see just punktikatseks eriliselt valmis oleks," rääkis Tänak WRC TV-le.

Tänane ajakava:

SS20 Alfaro (24,32 km) - kell 16.18

SS21 Las Minas 1 (11,07 km) - kell 18.08 - otseülekanne Delfi TV-s ja TV6-s!

SS22 (punktikatse) Las Minas 2 (11,07 km) - 20.18 - otseülekanne Viasat Sport Balticus!