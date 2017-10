Mäkinen: Tänakul on Toyotas ees juba mitu eestlast ja ta saab Latvalaga võrdse auto

Toyota WRC-tiimi boss Tommi Mäkinen tunnistas intervjuus Rally Sport Magazine'ile, et tulevaks hooajaks tiimiga liituv Ott Tänak saab samasuguse kohtlemise osaliseks nagu tiimi praegune esisõitja Jari-Matti Latvala.

“Olen kogu tiimi informeerinud, et meie eesmärgiks on valmistada kõikidele sõitjatele ette võimalikult head autod. Tahame kõigi jaoks luua võrdselt head tingimused. Seega tahan öelda, et kõiki sõitjaid koheldakse võrdselt,“ sõnas Mäkinen, et Latvala, Tänak ning Esapekka Lappi saavad istumise alla kõik võrdsed masinad.

Mäkinen avaldas, et Tänak teeb Toyotaga esimese testi tõenäoliselt detsembris. Tegemist saab olema Monte Carlo ralli või Rootsi ralli testiga.

Mäkineni sõnul ei olnud Tänaku palkamisega tegemist mingi maailmavallutusliku plaaniga, kuna juba varasemalt töötas tiimis rahvusvaheline seltskond. Seni olid lihtsalt kõik kolm sõitjat soomlased.

“Meil on tiimis juba muudel positsioonidel mitmeid eestlasi. Lisaks on osa tiimi tegevusest Eestis. Tahtsin Otti meeskonda tuua juba sel aastal, kuid tal oli M-Spordiga leping. 2018. aasta oli meie jaoks esimene võimalus,“ lisas soomlane.