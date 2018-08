Mäkinen: Tänak on Saksamaal ülikõva

Mäkinen usub, et mullu Saksamaal triumfeerinud Ott Tänak on kindel esikohapretendent ka tänavu.

"Ott võttis mullu esikoha, seega me teame, et ta on seal väga tugev. Jari-Matti (Latvala) ja Esapekka (Lappi) said toona katsevõite. Nemad mõlemad said aga rehvi lõhkudes aimu, kui keerukad need Baumholderi teed võivad olla. Mõned kiiruskatsed on seal väga kitsad, samas kui rajad on ka porised. Seal on lihtne vigu teha," rääkis Mäkinen Toyota pressiteate vahendusel.

Latvala oli eelmise aasta Saksamaa rallil seitsmes, Lappi oli sunnitud katkestama. Punktikatsel oli aga Lappi teine ja Latvala kolmas. Tänaku toonane rallivõit tuli mäletatavasti Fordi masina roolis.

Mäkineni sõnul on nende tiimi ettevalmistus eelseisvaks ralliks kulgenud probleemideta. "Läheme Saksamaa rallile hea tundega. Ma usun, et meie rallieelne ettevalmistus läks väga hästi. Yaris WRC on näidanud asfaldil häid tulemusi ja me loodame seda progressi jätkata," lisas soomlane.

Saksamaa ralli peetakse 16.-19 augustini.