Mäkinen: Tänak on nii Portugalis kui tulevastel rallidel favoriit

Toyota rallimeeskonna tiimipealik Tommi Mäkinen usub, et Ott Tänak kuulub Portugalis taas soosikute sekka.

"Meil oli pärast Argentina rallit Portugalis testiperiood, mis läks väga hästi, eks natuke asju ikka muutsime. Otil on hea tehniline taip ja oleme ka tänu sellele arenenud," rääkis Mäkinen ERR-ile.

Pärast võimsat esitust Argentina rallil ei oota Tänak ilmselt vähemat kui võitu? "Muidugi, me teame, et ta võib siin ja ka tulevastel rallidel olla peamine favoriit," tõdes Mäkinen. "Ta saab nendes tingimustes väga hästi hakkama ja oskab nendes tingimustes sõita. Ta on autoga nii ruttu sõbraks saanud."