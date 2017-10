Mäkinen: saame Toyotasse kõva kolmiku

Eile säutsus ralliajakirjanik Colin Clark, tuginedes lähedal seisvale allikale, et Ott Tänak on löönud käed Toyota rallitiimiga.

Nädalavahetusel, Kataloonia rallil, tunnistas Toyota pealik Tommi Mäkinen, et läbirääkimised käivad mitme rallisõitjaga, ka Tänakuga. „Tahan paari nädala jooksul, enne Walesi rallit, allkirjad paberile saada,“ sõnas Mäkinen Delfile. „Olen kindel, et järgmisel hooajal on meil kõva kolmik, kes võitleb meeskondliku MM-tiitli pärast – see on Toyotale tähtis.“