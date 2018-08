Mäkinen: rallimaailm vajab neljandat tippsõitjat

Asi pole järgmises hooajas, vaid vaadata tuleb kaugemale ette, sõnas Mäkinen ja tunnistas, et kavatseb Ott Tänakuga peagi juttu ajada lepingu pikendamise üle. Tänaku kontraht Toyotaga saab otsa tuleval aastal.

„Peamine, et kolm tippsõitjat – Tänak, Sebastien Ogier ja Thierry Neuville püsiksid erinevates meeskondades, muidu kaoks MM-sarjas põnevus,” arvas Mäkinen ja lisas, et tegelikult oleks vaja ka neljandat meest, kes suudaks kõigil rallidel tegusid teha.

„Kummaline, kuid muust maailmast pole viimasel ajal tulnud võidusõitjaid, kel oleks potentsiaali, ainult Soomest: Esapekka Lappi, Teemu Suninen ja verinoor Kalle Rovanperä. Mads Østberg oli küll Soome rallil kiire, kuid ma ei usu, et ta ka Saksamaa sama suudab. Minu arvates võib eelkõige Lappi jõuda suure kolmiku tasemele, aga ta vajab veel kogemusi ja enesekindlust.”