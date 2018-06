Mäkinen on valmis Räikköneni testisõitudel kasutama

Toyota rallitiimi boss Tommi Mäkinen on valmis vormeliässa Kimi Räikköneni kaasama testisõitudel.

Kui uudised Räikköneni võimalikust liitumisest Toyotaga ringlema hakkasid, välistas Mäkinen mehe MM-rallidel osalemise, kuid testisõitudele on ta "Jäämehele" ukse alati lahti jätnud.

"Ta ei ole veel midagi testinud, aga miks mitte?" ütles Mäkinen ajakirjale Autosport. "Kui ta tahab meie autoga sõita, lasen ma tal seda teha, pole küsimustki."

"Ma tean, kuidas ta sõidab. Ta sõidab väga hästi, ta pole hull," lisas Mäkinen, kelle tiimis on Räikkönen sõitnud 2009. aastal erinevatel Soome ja Itaalia etappidel Fiat S2000 autoga.

2010. ja 2011. aastal tegi Räikkönen MM-sarjas kaasa Citroeni WRC masinaga. Parimaks tulemuseks jäi tal 2010. aasta Türgi ralli viies koht.

Räikköneni kaardilugejaks oli toona praegune Toyota spordidirektor Kaj Lindström.

"Teate ju küll Kimit. Kui me varem sõitsime, ütles ta, et me võiks teha mõned rallid Fiati roolis... Ta pole veel midagi öelnud, aga ta võib hakata rääkima, et teeb ühe ralli või midagi sellist ning oleks huvitav teda ralliautos näha, aga kordan, sellest pole veel juttu olnud," rääkis Lindström.

"Kui ta tahab meiega ühe ralli kaasa teha, oleks see lihtsasti korraldatav. Tommi on öelnud, et ta on huvitav persoon. Aga selliste juttudega peab olema väga etevaatlik. Kui me midagi ütleme, siis see läheb levima ja järsku kirjutatakse, et Kimi on tiimis ja teeb meiega terve hooaja kaasa."