Mäkinen olukorrast sõitjateturul: tundub, et läheb kõvaks konkureerimiseks

Toyotal on hetkel uueks aastaks leping vaid Tänakuga, kuid Mäkinen tunnistas ajalehele Ilta-Sanomat, et meeskond soovib kontrahti pikendada ka Latvala ja Lappiga.

"Olen hetkeolukorraga päris rahul. Esapekka ja Jari-Matti on sõitjad, kes on võimelised poodiumikohtade eest heitlema, ning Ott on võimeline võitma kõikjal," kinnitas Mäkinen, et on oma tiimi praeguse koosseisuga rahul.

Mitmed allikad väidavad, et Latvalale on juba uut lepingut pakutud. Kas see vastab tõele? "Ma ei saa sellele otseselt vastata. Meil ei ole veel Jari-Matti ja Esapekkaga lepingut. Ott mõistagi jätkab meiega," jäi Mäkinen napisõnaliseks.

Lappi norralasest mänedžer Erik Veiby ütles eelmisel nädalal, et Citroën tahab Lappit enda tiimi meelitada. Toyota boss usub, et see kõlakas võib tõele vastata.

"Palju kuulujutte on liikvel ja ma eeldan, et seal on mingi tõepõhi all. Jah, Citroën peab kindlasti sõitjaid leidma. Suur küsimus on samas, mis saab (Sebastien) Ogier`st. Kui iga tiim tahab endale võitjaid tiimi saada, siis läheb kõvaks konkureerimiseks," lausus Mäkinen.