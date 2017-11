Mäkinen: me isegi ei kaalunud Ogier' palkamist - Ott oli meie valik number üks

Toyota WRC tiimi juht Tommi Mäkinen tõdes usutluses Autospordile, et Ott Tänak oli uueks aastaks sõitjaid värvates nende esimene valik, edestades isegi viiekordset maailmameistrit Sébastien Ogier'd.

Ogier testis Volkswageni taandumise järel Toyota Yarist eelmise aasta lõpus, kuid otsustas lõppenud hooajaks siiski M-Spordiga liituda. Uueks hooajaks ei olnud Ogier' jaoks Toyota isegi variant, sest meeskond eelistas hoopis Tänakut.

"Tean, et Otil ei ole selliseid suuri võite nagu Ogier'l. See pole üldse halb - ma ütleks, et ta on seetõttu tulevikku vaadates näljasem," selgitas Mäkinen. "See on üks põhjus, miks Toyota eelistab tihtipeale just noori ja ambitsioonikaid sõitjaid, see on nende filosoofia."

Mäkineni sõnul oleks Ogier olnud turvaline valik, kuid Tänakut eelistasid selgelt ka kõrged juhid korporatsiooni ladvikus. "Teame Sébastieni kogemusi ja saavutusi ning ta oleks kindlasti olnud turvalisem valik, aga peame kuulama seda, mismoodi näeb maailma Jaapan. Olen meie järgmise hooaja koosseisuga väga rahul."