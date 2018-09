"Sellist päeva pole ma ammu MM-sarjas näinud," tunnistas Mäkinen Toyota pressiteate vahendusel. "Täna juhtus nii palju asju ning kõikidel autodel ja sõitjatel oli kuumuse ja rehvide jaoks ülikeeruliste tingimuste tõttu palju raskeid olukordi."

Mäkinen lisas: "See on olnud ellujäämisralli, kus meil on hetkel väga hea positsioon. Siiani on meie sõitjad oludega suurepäraselt toime tulnud, välja arvatud Esapekka (Lappi), kes tegi pisike vea. Tal oli liiga optimistlik legend ja selle tulemuseks oli väljasõit. Tundmatutel katsetel võib nii juhtuda. Homseks tuleb pöidlad pihku suruda!"

Tänak edestab enne viimast päeva, kui on kavas neli kiiruskatset, Latvalat 13,1 sekundiga.