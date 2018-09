"Need olid pisut enneaegsed lood," sõnas Mäkinen portaalile rallit.fi. "Naersin ka ise, et see jutt hakkas järsku igast uksest ja aknast sisse pressima."

Kuigi Mäkinen ei lükanud otseselt ümber, et nad on Huttuneniga lepingule lähedal, viskas ta ka nalja. "Muidugi on mul siinkohal rõõm teatada, et mõtlen järgmisel aastal Monte Carlo rallil ise rooli taha istuda, Rootsi etapil sõidab aga Bosse [Marcus Grönholmi hüüdnimi]. Seejärel vaatame, kumb pikema kõrre tõmbab - see sõidab Mehhikosse!"

Kahekordne maailmameister Grönholm on sealjuures Huttuneni mänedžeriks.

"Me vaatame kõik oma võimalused üle ja arutame ka jaapanlastega, milline meie ühine visioon tulevikuks olema saab. Me ei ole isegi seda arutanud, kas peaksime valima endale mõne noore sõitja või kogenud tegija. Kõigepealt vaatame aga seda, mis üldse Esapekkast saab," lisas Mäkinen tõsisemal toonil.