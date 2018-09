"Ülesanne on tuua mõlemad autod finišisse, see on kõige olulisem," selgitas Mäkinen Soome meediale. "Meeskondliku arvestuse punktid on meile väga tähtsad."

Enne Türgi rallit juhtis konstruktorite karikat 254 punktiga Hyundai, Toyota oli 241 silmaga teine, M-Sport 224 punktiga kolmas ja Citroen 159 silmaga neljas.