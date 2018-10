Mäkinen: kui tahan Tänakut Toyotas hoida, pean tema palka tugevasti tõstma

Kuigi rallihooaeg pole veel lõppenud, vaadatakse juba järgmisse aastasse. Toyota on ainus meeskond, kel tulevaseks hooajaks kolm sõitjat paigas. Ott Tänak ja Jari-Matti Latvala jätkavad, Esapekka Lappi lahkub, asemele tuleb vanameister Kris Meeke, kes oli tänavu küll kiire, kuid käis liiga tihti võpsikus, mistap Citroën talle suve hakul hundipassi andis. Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen on aga veendunud, et Meeke’i palkamine õigustab end igati.