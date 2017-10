Mäkinen kinnitas, et Toyota meeskonna sõitjate koosseis muutub

Toyota WRC-tiimi boss Tommi Mäkinen kinnitas, et enne uut hooaega ootavad nende meeskonna sõitjate koosseisu muutused.

Eelmisel nädalal spekuleeriti, et M-Spordis hiilgavat hooaega tegev Ott Tänak võib Toyotasse siirduda, kirjutab Soome väljaanne rallit.fi. Kaks etappi enne hooaja lõppu on eestlane MM-sarjas teisel kohal oma tiimikaaslase Sebastien Ogier`järel.

Mäkinen on varem öelnud, et Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi koht Toyotas on kindel, kuid Juho Hännineni kohal on küsimärgid. Nüüd kinnitas tiimiboss, et Hänninen tänavuse hooaja viimasel etapil Austraalias ei osale.

"Jari-Matti ja Esapekka lähevad Austraaliasse. Juho teeb samal ajal testisõite Hispaanias," sõnas Mäkinen MTV Sportile. Seda, kas Hännineni asemele tuuakse uus sõitja, Soome rallilegend kinnitada ei tahtnud.

"Ma ei saa rohkem midagi öelda, kui vaid seda, et väike muutus tuleb. Me tahame, et oleks kolm masinat, mis võitleks MM-tiitli nimel," lisas Mäkinen napisõnaliselt.

WRC-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel sõidetava Walesi ralliga. Ogier`l on hetkel 198, Tänakul 161 ja Thierry Neuville`il 160 punkti. Latvala on parima Toyota sõitjana neljas 123 silmaga.