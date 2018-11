Mäkinen: hooaeg kaksikvõiduga lõpetada oleks vägev

Toyotal on enne viimast päeva kaksikjuhtimine - Ott Tänak edestab Jari-Matti Latvalat 21,9 sekundiga. Kõrges konkurentsis on ka Esapekka Lappi, kes on 50-sekundilise kaotusega viies.

"Hetkeseis näeb väga hea välja. Perfektne päev meie jaoks. Okei, kaks viimast publikukatset olid vihma tõttu väga ebavõrdsed, aga õnneks ei juhtunud midagi tõsist," rääkis Mäkinen ajakirjanikele.

"Kõik meie sõitjad tegid väga head tööd. Ma arvan, et nad teavad, mida homme on vaja teha. Kaksikvõiduga hooaeg lõpetada oleks vägev," lisas tiimijuht, kelle meeskond liigub kindlalt võistkondliku MM-tiitli kursil.

Viimane võistluspäev algab Eesti aja järgi täna õhtul kell 21.53. Kavas on veel kuus kiiruskatset.

