Mäkinen ei kavatse Latvalat ja Lappit Tänakut aitama sundida. Eestlane on asjaga päri: võitlen enda eest ise

Samal ajal kui Ott Tänak võitleb autoralli MM-sarjas tiitli peale, on tema Toyota tiimikaaslased Esapekka Lappi ja Jari-Matti Latvala hooaega alustanud küllaltki tagasihoidlikult: Lappi on MM-sarja üldarvestuses seitsmes, aastat samuti tiitlimõtetega alustanud Latvala alles kaheksas.

Toyota tiimibossi Tommi Mäkineni sõnul ei hakata aga Lappile ja Latvalale meeskonna poolt juhiseid andma, et Tänakut aidata.

"Minu arvamus on selline, et sõitjatel tuleb lasta omaenda rallisid sõita," sõnas Mäkinen Autospordile.

"Oluline on tuua kaks autot võimalikult heade kohtade peal finišisse. Praegu on veel liiga vara võimalike tiimikorralduste peale mõelda. Tahaksin, et sõitjad oma sõitu sõidaksid."

Eriti ettevaatlik on Mäkinen Soome ralli osas. "Kas kujutaksite ette, kui räägiksin Latvalale ja Lappile Soome rallil, et nad Tänakut aitaksid?" põrutas Mäkinen. "See tekitaks nendes väga palju küsimusi, kui paluksin neil Soomes aeglasemalt sõita!"

Sealjuures on kogu asjaga nõus ka Tänak. "Ma võitlen enda eest ise. Praegu on MM-sarja osas veel vara. Meie tiimis on kõik avatud, kõik saavad teha seda, mida nad tahavad. Minu jaoks ei ole meil esimest, teist või kolmandat sõitjat," rääkis eestlane.

"Me keskendume enda tööle, Jari-Matti peab keskenduma tema tööle."