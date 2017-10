Mäkinen: eelistasime Ogierile Tänakut

Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen tunnistas, et ka neljakordne maailmameister Sebastien Ogier soovis tema tiimiga liituda, ent otsus tehti Ott Tänaku kasuks.

Ogier üritab meeleheitlitlikult M-Spordist lahkuda ning pidas Mäkineni sõnul läbirääkimisi ka Toyotaga.

„Tal oli selge soov tulla meie meeskonda,“ ütles Mäkinen Soome telekanalile MTV3. „Ent meie tahtsime pidada kinni oma strateegiast, mille panime paika juba mullu, kui Tänakut palgata plaanisime.“

Mäkinen kinnitas, et Tänakut ihati näha Toyotas juba tänavu: „Usun kindlalt, et soome-eesti trio toimib hästi ning me võitleme tulevikus meeskondliku MM-tiitli nimel.“

„Minu jaoks on oluline, et nii tiimis kui sõitjate vahel oleks ühtne hingamine ja usun, et praeguse koosseisuga on see palju parem,“ jätkas Mäkinen. „Ei ütle, nagu poleks Ogier hea tiimikaaslane, kuid otsustasime teda mitte palgata.“