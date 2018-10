Mäkinen tunnistas ühtlasi, et talle valmistas suurt nalja sotsiaalmeedias levima hakanud spekulatsioon, et avarii pilt võis olla fotomontaaž.

"See ei olnud naljapilt. See oli väga-väga väike eksimus. Tegemist oli pika kurviga, mis läks järjest kitsamaks ja mille lõpus oli kiirus väga väike," kommenteeris Mäkinen Meeke`i avariid ajakirjale Autosport.

"Masin ei saanud üldse kannatada, see oli lihtsalt külili. Ausõna, see oli täiesti süütu olukord. Mind ei morjendanud see üldse," lisas Mäkinen.