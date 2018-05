Mäkinen astus Latvala kaitseks välja: tema oskused pole kuskile kadunud

Toyota rallimeeskonna boss Tommi Mäkinen astus oma sõitja Jari-Matti Latvala kaitseks välja ja kinnitas, et tal pole mingit kavatsust soomlast välja vahetada.

"Latvalal on juhtunud nii, et väike eksimus vales kohas on talle väga kalliks maksma läinud. Tema sõitjaoskused ei ole aga kuskile kadunud," sõnas Mäkinen Latvala kohta, vahendab Helsingin Sanomat.

Mäkinen avaldas lootust, et Lavala toob meeskonnale kõrged punktid juba järgmisel neljapäeval algaval Sardiinia rallil.

Ühtlasi lükkas tiimijuht ümber Autosport.com-i spekulatsioonid, et Citroenist vallandatud Kris Meeke võib kolida Toyotasse. "See ei vasta tõele. Meeke ei tule meie tiimi," kinnitas Mäkinen.

Ferrari vormelisõitja Kimi Räikköneni võimaliku liitumise kohta teatas Mäkinen: "Ka selle kohta pole midagi öelda. Kimi sõidab selles sarjas, kus ta end kõige kindlamalt tunneb."