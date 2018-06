Mads Östberg sõidab hooaja lõpuni Kris Meeke'i asemel Citroënis

Norra rallisõitja Mads Östberg andis täna teada, et asendab kuni 2018. aasta hooaja lõpuni Citroënis Kris Meeke'i, kes vallandati pidevate katkestamiste tõttu.

Östberg sõidab igal tulevasel etapil, välja arvatud Kataloonia rallil oktoobris, kus suure tõenäosusega teeb hooaja kolmanda sõidu üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.

"See on minu jaoks suurepärane uudis," edastas Autosport Östbergi sõnu. "Ma olen väga õnnelik, et ülejäänud hooaeg on minu jaoks selge."

"Ma räägin meeskonnaga ja arutan Kataloonia ralli üle, tahaksin seal sõita küll. Kõige tähtsam on siiski see, et ma saan kindlalt sõita teistel rallidel."

"Soome rallil peab väga eneneskindlalt sõitma," kommenteeris Östberg eesolevat Soome rallit. "Ma olen varasemalt näidanud, et suudan seal hästi sõita. Nii Craig Breen (Citroëni sõitja) kui Citroën on seal häid tulemusi teinud."

Östberg on Citroëniga palju koostööd teinud. Aastatel 2014 ja 2015 sõitis ta Citroëni tehase meeskonnas.

Tänavusel hooajal on Östberg sõitnud siiamaani kolmel rallil ja kõik on olnud Citroëni meeskonna eest. Rootsi ja Portugali rallil jäi ta kuuendaks. Sardiinia rallil sõitis Östberg välja viienda koha.

Soome ralli toimub 26. - 29. juulini.