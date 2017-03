Norra rallisõitja Mads Östberg jätab ebapiisava testimise tõttu Korsika MM-etapi vahele.

Östberg, kes katkestas Rootsi ralli Ford Fiesta tagatiiva purunemise tõttu, jättis Mehhiko etapi pere esimese lapse sünni tõttu vahele. Tänaseks on selgunud, et norrakas ei tule starti ka 6. aprillil algaval Korsika rallil.

"Paar päeva tagasi sai selgeks, et pole garanteeritud, et ma saan lähiajal õige asfaltralli vedrustuse, mistõttu ei saa me seda Korsika ralli eel ka piisavalt testida. Meil pole mingit mõtet minna testimata masinaga lihtsalt rada läbi sõitma," kinnitas Östberg, et jätab järgmise etapi vahele, kirjutab Autosport.

Hiljuti pisipoja isaks saanud Östberg lisas, et kavatseb nüüd isarõõme nädala võrra kauem nautida ning hakkab seejärel valmistuma Argentina ralliks.

Östberg osaleb tänavu MM-sarjas M-Spordi Fordiga erasõitjana.