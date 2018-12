Mads Östberg hellitab siiski lootusi WRC-sarja naasmiseks

Lõppenud hooajal osales Östberg Citroeni WRC-masinaga kaheksal MM-rallil. Täishooaja tegi ta viimati kaasa 2016. aastal, kui ta kuulus M-Spordi ridadesse ning sai hooaja kokkuvõttes seitsmenda koha. Lõppenud hooajal oli ta kokkuvõttes kümnes. Parima ralli tegi ta Soomes, kus ta saavutas Ott Tänaku järel teise koha.

Tuleval aastal soovib Östberg tegeleda nii ralli kui ka rallikrossiga. Ralli MM-sarjas tuleb tal enda sõnul arvatavasti startida WRC2 arvestuses.

“Tõenäoliselt juhtub midagi WRC2-sarjas. Kui asjad lähevad aga hästi, siis võivad mõned võimalused avaneda ka mujal (WRC-sarjas). Elame näeme,“ avaldas Östberg.

Tõenäoliselt hellitab Östberg lootust istuda M-Spordi kolmandasse autosse, mis on kaheks esimeseks ralliks (Monte Carlo ja Rootsi) antud Pontus Tidemandi käsutusse.

Ajalugu on näidanud, et Östberg on võimaline tooma tiimi ka korraliku rahapataka. Seega tulevad sel hooajal tõenäoliselt mõned rallid, kus Östberg sõidab ka WRC-autoga. M-Spordi kolmandale autole on hammast ihumas veel ka Craig Breen.

Tidemandi plaanidest ei ole ka praeguseks konkreetsemalt teada – 28-aastane WRC2-sarja 2017. aasta maailmameister teeb järgnevaid plaane tõenäoliselt pärast Rootsi rallit.