Madalseisust pääseda püüdev Latvala käis Sardiinia rajaga tutvudes kive pildumas

Latvala seis on kehvemast kehvem. Kuue MM-ralli järel asub ta 9. kohal, liidritest kaugel maas. Poodiumile on ta pääsenud vaid Monte Carlos, kus lõpetas Ott Tänaku järel 3. kohaga. Kolmel viimasel rallil pole aga kogenud soomlane katkestamiste tõttu punkte juurde saanud. Toyota tiimis on ta tulemuste poolest langenud kolmandaks numbriks.

Keegi ei kahtle selles, et Latvala oskab väga kiiresti sõita. Küsimus on kõikuma löönud enesekindluses. Selle taastamiseks on sümboolselt suurepärane hetk – Latvala kaardilugeja Miikka Antilla jaoks on Sardiinia ralli 200.! Tegemist on MM-sarja rekordiga ja hea tulemus oleks selle tähistamiseks parim viis.