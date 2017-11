Maailmameister Sebastien Ogier kaalus hooaja keskel karjääri lõpetamist

Nüüdseks viiekordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier tunnistas intervjuus wrc.com'ile, et ta kaalus suvel karjääri lõpetamist. Ogier'le pani sellised mõtted pähe Soomes juhtunud kaks avariid.

Ogier'i tulevik on seni jätkuvalt lahtine. Viimasel ajal spekuleeritakse kõige rohkem, et prantslane jätkab M-Spordi ridades. Võimalus on taasliituda ka Citroeniga ning kolmandaks variandiks oleks koduseks jäämine ja karjääri lõpetamine.

Aastale tagasi vaadates meenutas Ogier, et Soome ralli testil ning võistlusel tehtud avariid panid ta tuleviku üle tõsiselt järele mõtlema. Muuhulgas kaalus ta ka karjääri lõpetamist.

“Loomulikult kaalusin,“ sõnas Ogier. “Sellistel hetkedel hakkad mõtlema riskide peale. Testil juhtunud avarii puhul ei saanud ma midagi teha. Sellistel juhtudel võib öelda, et oli lihtsalt halb õnn.“

Ogier tunnistas, et esiklapse sündimise järel on ta aina enam mõelnud koduseks jäämisele. “Naudin kodus olemist ning poja ja naisega ühise aja veetmist,“ lisas ta.