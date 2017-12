Maailmameister Ogier tahaks WRC-sarjas üht suurt reeglimuudatust

Autoralli viiekordne maailmameister Sébastien Ogier andis Rallye Magazinile usutluse, kus vaagis muuhulgas viimaste aastate reeglimuudatusi ja võimalikke uuendusi.

Detsembri alguses pani ameti maha soomlane Jarmo Mahonen, kes surus FIA rallidirektorina WRC-sarjas viimastel aastatel läbi mitmeid populaarseid reeglimuudatusi eesotsas näiteks punktikatsetega. Mahonen tahtis tulevikus rallisid ühtlustada, kiiruskatseid lühendada ning ülesõitude pikkust kõvasti piirata.

"Mõnede asjade osas olen ma Mahoneniga igati päri," sõnas Ogier. "Osadel rallidel oleme teel terve igaviku, seejärel kulgeme mööda riiki ülesõitudel veel mitu tundi. Ma arvan, et inimestel, kes meie sporti jälgivad, on igav nii kaua oodata, et midagi üldse juhtuks. Ma arvan, et kiiruskatsete kümne kilomeetrini piiramisel ei oleks väga mõtet, aga pigem tuleks ära kasutada seda aega, mille me praegu igavledes veedame."

Mahonen tahtis igale rallile luua ühtse süsteemi - praegu on see suuresti ralli korraldajate otsustada, mitu hoolduspausi ja kiiruskatset ühel võistluspäeval peetakse. "Erinevat stiili võistluspäevad on täpselt samamoodi ralli DNA-s kui pikemad katsed," rääkis Ogier. "Mulle isiklikult pikad katsed meeldivad, alustades rehvivalikust ja rütmi saavutamisest. Samas saan aru, et 80- või 50-kilomeetriseid katseid ei ole tarvis, sest see läheb tänapäevasel sotsiaalmeedia ajastul igavaks."

Viimastel aastatel on MM-rallide põnevamaks muutmisel tehtud palju tööd ja toodud sisse näiteks punktikatsed, mida Ogier väga kiidab. "See on näiteks üks väga hea asi - kõik tahavad ka ralli lõpus lisapunktide nimel pingutada. Samuti lahendati hästi 2017. aastaks uute regulatsioonide kehtestamine, millega alustati piisavalt varakult," rääkis Ogier, kes tahaks aga ühte vanemat reeglit tagasi.

"Sõidujärjekorra osas olen mina kvalifikatsiooni pooldaja, sest arvan endiselt, et see on kõige võrdsem võimalus. Samas oli sel aastal ka MM-sarja liidril lihtsam, sest varasema kahe päeva asemel tuli "teepuhastaja" rollis olla vaid ühe päeva."

Kvalifikatsioonikatse oli kavas kuni 2013. aasta lõpuni, pärast mida see FIA soovil ära muudeti. Sel hooajal startis ralli esimesel päeval esimesena MM-sarja liider, järgnevatel päevadel mindi rajale aga ralli üldseisu pööratud järjestuses.