Kesk-Soome kiiretel ja künklikel teedel toimuv Soome ralli on üks maailma populaarsemaid rallivõistlusi, mis kuulunud MM-võistluste kalendrisse juba sarja 1973. aastal toimunud esimesest hooajast alates. Võistlus ise on aga tunduvalt vanem ja esimest korda toimus see Jyväskylän Suurajoti nime all juba 1951. aastal.