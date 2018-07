Maailma kiireima rallimehe jõudemonstratsioon

Ott Tänaku ja Martin Järveoja võitu võinuks väärata ainult meeste endi eksimus või Toyota tehniline viperus. Õnneks pidasid vastu nii sõitjad kui ka masin ning Tänak ja Järveoja said tuhandete vaimustunud eestlaste ees oma karjääri vägevaima võidu.

„Kahtlemata on see eriline. Meie jaoks on Soome koduralli, siin on kohal palju eestlasi. Tegemist on esimese ralliga, kus olen võitnud nii mina kui ka Markko Märtin,” sõnas Tänak. Märtin ja Michael Park võitsid Soomes täpselt 15 aastat tagasi. Toona sõitis peaminister Juhan Parts Märtini õnnitlemiseks helikopteriga kohale, seekord sai Tänak Jüri Rataselt telefonikõne.