"Ma ei tunne veel, et see oleks päris minu auto." Kriitiline Ott Tänak leiab, et Toyotal on veel kõvasti arenguruumi

Võidud Soomes ja Saksamaal kergitasid Tänaku taas tiitlikonkurentsi - ta jääb MM-sarja üldliidrist Thierry Neuville'ist maha 36 punktiga, Sébastien Ogier on 13 silma kaugusel.

Hoolimata sellest, et lisaks rallivõitudele võttis ta Soomes ja Saksamaal kokku 41 võimalikust katsevõidust 18, usub eestlane, et tal ja Toyotal on veel arenemisruumi omajagu.

"Praegusel hetkel ei tunne ma veel, et see oleks päris minu auto," rääkis Tänak Autospordile. "Tunnen, et on veel mitmeid nüansse, mida saaksime parendada ja oleme kõvasti uusi asju nõudnud. Ma ei tea, millal me need saame, kuid näeme kohti, mida saaks paremaks teha."

Tänaku sõnul on auto šassii põhiline koht, kus Toyota areneda saaks. "Mootor on hea, nägime seda rohkem Saksamaal kui Soomes - põhiline erinevus on pöördemomendis ja kiirenduses, mitte niivõrd tippkiiruses."

Šassii osas tahaks Tänak, et auto töötaks hästi ka keerulistes tingimustes. "Kui olud on kenasti kuivad ja puhtad, on kõik hästi, aga kui tingimused lähevad raskemaks, on meil sageli raske. Tahaksime, et auto oleks hea ka siis, kui olud vahelduvad."

Toyota tiimipealiku Tommi Mäkineni sõnul on mehaanikud ja insenerid juba šassii kallal ka palehigis töötamas. "Tahaksime mõnda osa täpsemini tundma õppida. Oleme uurinud juba ülekannet ja keskdiferentsiaali, nüüd vaatame lähemalt vedrustust ja geomeetriat - ehk leiame midagi veel, mida paremaks teha."