M-Sporti meeleheitlikult taga ajav Hyundai võib korraga starti saata senisest rohkem sõitjaid

Hyundai rallimeeskond loodab autoralli MM-sarja kolme viimase etapiga võistkondlikus arvestuses M-Spordi kinni püüda ning nii kaalutakse ka võimalust, et hooaja kahel viimasel etapil saadetakse starti neli autot.

Järgmisena on autoralli MM-sarjas kavas Kataloonia etapp, mis sõidetakse 5.-8. oktoobrini. Praeguseks on selge, et kindlasti asub seal starti sel nädalal Hyundaiga käed löönud Andreas Mikkelsen. Etapist peab aga seetõttu kõrvale jääma Hayden Paddon.

Hyundai meeskonna juht Michel Nandan tunnistas, et hooaja kahel viimasel etapil võivad starti asuda aga neli Hyundai autot. Seega oleksid korraga stardijoonel nii Thierry Neuville, Dani Sordo, Hayden Paddon kui ka Andreas Mikkelsen.

“Hooaeg on juba väga hilises faasis ning meil on teatud juppe ainult piiratud koguses. Kuna Kataloonias sõidetakse nii asfaldil kui ka kruusal, siis meil ei ole piisavalt varuosi, et seal nelja autot välja panna,“ rääkis Nandan WRC Live'is Becs Williamsile.

Hooaja kahel viimasel etapil ehk Walesis ja Austraalias võib stardis olla aga neli Hyundai masinat. “Oleme asja uurinud. See oleks meie huvides, kui tahame püüda MM-tiitlit,“ sõnas ta. “Palju sõltub ka meie seisust kaks etappi enne hooaja lõppu.“

Kolm etappi enne hooaja lõppu on M-Spordil võistkondliku arvestuse liidrina koos 325 punkti. Teisel kohal oleval Hyundail on aga kirjas 261 silma.

Järgmist hooaega silmas pidades tõdes Nandan samuti, et nad võivad starti saata neli autot. Järgmiseks aastaks on leping olemas nii Neuville'il, Sordol kui ka Paddonil. Mikkelsenil kontraht veel puudub, kuid rallimaailmas räägitakse, et kokkulepe on tegelikult juba olemas.

“Vastab tõele, et tahame saata järgmine aasta starti neli autot. Peame asja veel uurima. Vajame nõusolekut, kuna eelarve tuleb üle vaadata. Asi peaks lahenduse saama järgmiste nädalate jooksul,“ sõnas Nandan.