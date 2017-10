M-Sporti lahutab MM-tiitlist ainult 4 punkti!

Kataloonias ebaõnnestunud Hyundail on koos 275 punkti. Kuna üks tiim saab kahe etapiga maksimaalselt teenida 86 silma, siis piisab M-Spordile tiitli kindlustamiseks veel 4 punktist.

Järgmine etapp on kavas Walesis ehk M-Spordil on võimalik tiitel kindlustada kodusaarel.

Võistkondlik seis enne Walesi ja Austraalia rallit:

1. M-Sport 358 punkti

2. Hyundai 275

3. Toyota 225

4. Citroen 198

In the manufacturers' standings, the team need to collect a mere four points over the remaining two rallies to be crowned 💪🏼 #WRC #RallyRACC pic.twitter.com/9GA1ZOioCS