M-Sport usub Bottasesse, kuid uus pealik nimetas ühe aspekti, mis võib vormeliässal ralliautos keeruliseks osutuda

24.-26. jaanuaril toimuval võistlusel teeb Bottas oma rallidebüüdi ning kohe WRC-autoga. Soomlase kaardilugejana istub autosse Timo Rautiainen, kes tuli Marcus Grönholmiga kaks korda maailmameistriks.

M-Spordi uus pealik Millener leiab, et kui olud on sobivad, võib Bottas näidata suurepärast kiirust. "Palju oleneb teeoludest - kas need on stabiilsed või mitte," rääkis inglane Autospordile. "Ideaalis on rallil palju lund, teeäär on lumevalle täis ning tee peal on hea kõva jää. Sellisel juhul on pidamine hea ning ta õpib kiirelt."

Bottas saab enne rallit uut masinat ka paar päeva testida, kuid Milleneri sõnul tuleb tal sellest hoolimata ühe aspektiga kiirelt harjuda.

"Oleme seda varemgi vormelisõitjate puhul näinud - ta peab legendiga harjuma. Õnneks on tal Timo abiks. Valtteri on väga võimekas sõitja, oleme seda F1-sarjas näinud - mõned oskused kanduvad kohe kindlasti ka ralliautosse üle."

Bottas pole sugugi esimene vormelisõitja, kes Lapimaa rallil starti on tulnud: omapärasel kombel on just sel lumerallil mitmed endised või praegused ringrajasõitjad starti tulnud. Lapimaa rallil on osalenud veel näiteks Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, JJ Lehto ja Mika Salo.