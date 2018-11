M-Sport teeb Austraalias Ogier tiitlivõidu nimel suure ohverduse

M-Sport kaotab enne sel nädalal Austraalias sõidetavat etappi meeskondlikku arvestust juhtivale Toyotale 25 punktiga, kusjuures viimasel rallil on veel mängus 43 silma. Ogier on samal ajal individuaalses plaanis esikohal, edestades Thierry Neuville`i 3 ja Ott Tänakut 23 punktiga.

"Meie jaoks on meeskondlik võistlus lõppenud. Me paneme Austraalias kõik oma oskused ja ressursid selle peale, et Ogier kaitseks tiitlit ja suudaks võita oma kuuenda maailmameistritiitli. See on ainus, millele me keskendume ja mille nimel kogu meeskond pingutab," teatas Wilson ajakirjale Motosport.

Tiimijuht lisas: "Sebastien ja Julien (Ingrassia - Ogier kaardilugeja) teevad kõik endast sõltuva, absoluutselt kõik, et saada kogu aeg kiiremaks. Ma ei ole kunagi varem sellist asja näinud, kusjuures ärge unustage, et meiega oli Carlos Sainz. Kui vaadata tagasi, siis Walesi ja Hispaania etappidel tegid nad imet ning tõusid tagasi MM-sarja liidriks."