M-Sport paneb Poola rallil WRC autosse noore soomlase

M-Spordi rallitiim teatas, et annab ühe oma WRC autodest järgmisel kahel rallil Poolas ja Soomes 23-aastase soomlase Teemu Sunineni käsutusse.

Sunineni kõrval võtab autos koha sisse kogenud kaardilugeja Mikko Markkula, kes oli 2013. ja 2014. aastal norralase Andreas Mikkelseni paarimees. Koos osaleti sel nädalal ka kahepäevasel testisõidul M-Spordi valdustes.

"Teen järgmisel nädalal oma karjääris järgmise sammu, väga suure sammu - oma WRC-auto debüüdi! Poola ralli on mind alati hästi kohelnud, seega on tore alustada seda osa oma karjäärist just seal," ütles Suninen M-Spordi kodulehele.

M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson: "Mul on hea meel näha Teemut Ford Fiesta WRC roolis. Ta on silmapaistev noor talent, keda ootab ees erakordselt helge tulevik. On fantastiline näha, et ta teeb selle tähtsa sammu just M-Spordi tiimis. Nähes teda ja Mikkot töötamas, pole kahtlustki, et nad võtavad Poola ralli nädalast viimase välja. Olen tema arengut juba mitu aastat jälginud ning ootan põnevusega, mida ta suudab teha järgmisel tasemel - nii Poolas kui ka oma koduradadel Soomes."

Suninen on sel aastal sõitnud WRC2 klassis M-Spordi Ford Fiesta R5 autoga.