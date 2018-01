M-Sport palkas kaheks MM-ralliks väga kogenud sõitja

Ott Tänaku endine tööandja M-Sport andis teada, et tänavuse MM-sarja esimesel ja neljandal rallil istub nende tiimi kolmandasse masinasse Bryan Bouffier.

39-aastane prantslane osaleb avaetapil Monte Carlos ja neljandal rallil Korsikal.

"Minu ööd on nüüd palju lühemad, kuna tean, et sõidan varsti ühega neist fantastilistest autodest. Oma unenägudes olen Ford Fiesta WRCga juba palju kilomeetreid läbinud," teatas Bouffier M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

Tiimijuht Malcolm Wilson lisas: "See on suurepärane uudis, et Bryan on meiega nii Monte Carlos kui Korsikal. Kui rääkida neist rallidest, siis on tema kogemused ületamatud. Need on kaks kõige spetsiifilisemat rallit, kus tingimused ja rehvivalik saavad tihti väga määravaks. Bryani kogemused tulevad meile kõvasti kasuks ja aitavad kindlasti MM-tiitli kaitsmisele kaasa."

Bouffier on mõlemal rallil korra ka võidutsenud - Monte Carlos 2011. aastal interkontinentaalse rallisarja raames ja Korsikal 2013. aastal FIA Euroopa meistrivõistlustel.

M-Spordi põhisõitjad on tänavu valitsev maailmameister Sébastien Ogier ja Elfyn Evans. Bouffier palkamine on aga kindel märk sellest, et M-Sport tahab terve hooaja kaasa lüüa kolme masinaga.