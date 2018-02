M-Sport palkas kaheks MM-etapiks punkte koguma kogenud rallimehe

Wilson lubas, et Serderidisel on kasutada sama hea masin kui Ogieril

M-Spordi rallimeeskond jõudis kokkuleppele eelmise aasta WRC Trophy sarja võitja, kreeklase Jourdan Serderidisega, kes hakkab nende Ford Fiesta WRC masinaga kihutama kahel tänavusel MM-etapil.

Kreeklane teeb WRC masina roolis debüüdi augustikuisel Saksamaa rallil ja osaleb ka novembris hooaja viimasel etapil Austraalias.

"Olen üliõnnelik, et saan taas M-Spordis sõita. Nende Ford Fiesta on hetkeseisuga maailma parim ralliauto," teatas Serderidis, vahendab Motorsport. "Saksamaal on minu eesmärgiks vähemalt TOP 15 koht, Austraalias aga juba esikümme."

M-Sporti direktor Malcolm Wilson lisas: "Suurepärane, et Jourdan on M-Spordis tagasi. Tema käsutuses on täpselt samasugune masin, mis maailmameister Sebastien Ogier`l. Teades Jourdani tööeetikat, olen kindel, et ta annab endast maksimumi. Meie eesmärk on teda esimeste MM-punktide teenisel igati aidata."

54-aastane Serderidis on varem M-Spordi eest sõitnud 2014. aastal Fiesta R5-ga masinaga.