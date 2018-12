M-Sport lahkub WRC-sarjast? Wilson palus FIA-lt meeskonna registreerimiseks ajapikendust

WRC-sarjas osalevad meeskonnad peavad end FIA-s uueks võistlusaastaks registreerima hiljemalt selleks reedeks. M-Spordi tiimijuht Malcolm Wilson kinnitas väljaandele Autosport, et nad ei ole sel nädalal veel valmis seda tegema.

Kuigi kahel viimasel aastal on prantslane Sebastien Ogier toonud M-Spordile individuaalse meistritiitli ja mullu võitis tiim ka meeskondliku arvestuse, on M-Sport suurtes rahalistes raskustes.

"Olen FIA-ga ühenduses olnud ja selgitanud, et hetkel me lihtsalt ei saa end 2019. aastaks registreerida," sõnas Wilson. "Meil pole piisavalt ressursse, et võistlustel osaleda, ning ma ei näe, et see olukord muutuks reedeks."

"Pole vaja öeldagi, et teeme olukorra lahendamiseks tohutuid jõupingutusi ja midagi on ka sihikul, kuid ma olen sellel spordialal tegutsenud piisavalt kaua, et mõista, et tehing pole sõlmitud enne, kui raha on pangaarvel," lisas Wilson.

M-Spordi boss tunnistas, et Ogier palkamine läks tiimile kõvasti maksma ja see viiski meeskonna raskustesse.

"Ärge saage minust valesti aru, ma teeksin seda uuesti (palkaksin Ogier). Võita neljast MM-tiitlist kolm oli absoluutselt hämmastav saavutus meiesuguse erameeskonna jaoks," rõhutas Wilson ja lisas: "Tahame iga hinna eest selles sarjas jätkata ja teeme kõik, et nii ka juhtuks, aga ma pole valmis võtma mõttetuid riske. Kui ma kõnnin meie tehases ringi, siis ma näen 300 inimest, kes loodavad, et M-Spordi tulevik on turvaline. Need inimesed on mulle tähtsamad kui see, et me veel ühel aastal MM-sarjas osaleksime."