M-Sport kavatseb tulevaks hooajaks taas rahamäe kokku kraapia

Tänavuseks hooajaks neljakordse autoralli maailmameistri Sebastien Ogier' enda ridadesse palganud M-Sport tahab prantslasega koostööd jätkata ka järgmisel aastal. M-Spordi bossi Malcolm Wilsoni sõnul teeb ta kõik endast oleneva, et Ogier jääks tiimi.

Mäletatavasti rääkis Wilson hiljuti, et ta pidi kõik oma säästud mängu panema, et Ogier palgata. Kui sama diili tahetakse teha ka tulevaks aastaks, siis tuleb Wilsonil taas korralik rahamägi kokku kraapida.

“Sebastien teab, et ma tahan tema jätkamist. Olen temaga sellest avameelselt rääkinud,“ tunnistas Wilson Motorsport.com vahendusel. “Olen näidanud talle kõiki plaane, mida kavatseme 2018. aastal teha. Meie pühendumises ei ole mingit kahtlust.“

Ogier on öelnud, et ta tahab oma tuleviku võimalikult kiiresti selgeks saada. Prantslane on tunnistanud, et ta jätkaks hea meelega M-Spordis, kuid selleks oleks vaja Fordi tehase tuge.

“Hindan seda kõrgelt, et ta tahab asjad kiiresti selgeks saada. Teen nii kaua tööd kui vähegi võimalik,“ lisas Wilson.

Samas ei ole ka Ogier'l tulevaks hooajaks palju võimalusi, kuna Hyundail on sõitjad paigas ning ka Toyotal tundub olevat plaan olemas. Seega oleks Ogier jaoks järgmiseks võimaluseks Citroeniga liitumine.