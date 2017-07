M-Spordile pinnuks silmas olev Neuville teenis Soomes esikoha

"Meie poolt oli kõik suurepärane. Tegemist oli suurepärase ettevalmistusega Soome MM-ralliks. Loomulikult oli oluline, et saime tänavuse hooaja kiire WRC-autoga kogemusi kiiretel Soome teedel. Olen tulemusega väga rahul," kommenteeris Neuville Soome meediale oma esitusi AutoGlym Rallil.

Belglase sõnul saab ta eduka võistluse järel minna enesekindlalt vastu ka Soome MM-rallile ning eesmärgiks saab seal olla taas esikoht. Säärased plaanid on loomulikult pinnuks silmas nii MM-sarjas individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses liidrikohta hoidvale M-Spordile.

Poola ralli järel tunnistas mäletatavasti M-Spordi Ford Fiesta rooli keerav Ott Tänak, et järgmistel rallidel tuleb Neuville'i enesekindlust murdma hakata, kuna muidu võib belglane neile hooaja kokkuvõttes palju tuska valmistada. Neuville'il on loomulikult omad plaanid ja Soomes sihib mees taas esikohta. Eesmärgi saavutamise nimel käiski ta Soomes oludega lähemalt tutvumas.

AutoGlym Ralli 2017 tulemused: 1. Thierry Neuville (Belgia, Hyundai i20 WRC) 53.46,5, 2. Ole Christian Veiby (Norra, Škoda Fabia R5) 55.24,5, 3. Hiroki Arai (Jaapan, Ford Fiesta R5) 57.00,5.

MM-sarja üldseis enne Soome rallit: 1. Sebastien Ogier (Prantsusmaa, M-Sport) 160 punkti, 2. Thierry Neuville (Belgia, Hyundai) 149, 3. Jari-Matti Latvala (Soome, Toyota) 112, 4. Ott Tänak (Eesti, M-Sport) 108, 5. Dani Sordo (Hispaania, Hyundai) 82, 6. Elfyn Evans (Suurbritannia, M-Sport) 57.

Great weekend in @autoglymrally ! It was a good test to prepare @RallyFinland and of course, we are always happy to be first on the board! pic.twitter.com/Z7zL87zQ8J— Thierry Neuville (@thierryneuville) July 15, 2017